Москва, 19 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Умные инвесторы стали продавать биткоин, и не исключено, что его цена упадет еще ниже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что биткоин упал в цене на 12%.

Биткоин

«Биткоин — это очень спекулятивный инструмент. И сейчас на фондовом рынке ситуация, при которой все опытные инвесторы ожидают падения. Всё из-за окончания вливаний со стороны ведущих центральных банков: ФРС, ЕЦБ. Крупные инвесторы постепенно распродают свои активы. Поэтому и биткоин снижается в цене, — сказал Головченко. — Умные инвесторы его сейчас продают. Всё ожидаемо. Биткоин — это очень опасный и непредсказуемый инструмент. И, по моему мнению, лучшее от него держаться подальше».

Как уточнил эксперт, если центральные банки начнут запрещать использование биткоина, тогда его цена упадёт еще сильнее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил о том, что биткоин исчерпал потенциал роста.