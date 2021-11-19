София, , 15:50 — REGNUM Сразу 10 крупнейших заведений для людей с психическими расстройствами будут закрыты в Болгарии в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом 19 ноября сообщила софийская газета «Монитор».

Согласно официальной информации, данная мера осуществляется в рамках масштабного проекта «Новый долгосрочный уход за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями», реализуемого Агентством социальной помощи Республики Болгария. Основная цель акции — создание возможностей для самостоятельного проживания этой категории граждан в социуме.

По некоторым данным, в результате проведенных 460 индивидуальных и более 50 групповых исследований специалисты пришли к выводу о возможности полного прекращения работы соответствующих клиник в Преколнице (Кюстендилская область), Заберново (Великотырновская область) и Лозево (Шуменская область). Ранее эти медицинские учреждения считались флагманами болгарской системы психиатрии. Закрытию подлежат другие лечебницы, содержание которых является нерентабельным для местных властей.

В то же время на финансирование закрытия упомянутых больниц и дальнейшую опеку над их нынешними пациентами выделено около 4 миллионов левов ($2,3 млн.). Из них 3,8 миллионов левов предоставляют структуры Европейского союза.