Новосибирск, , 15:22 — REGNUM В Новосибирской области организован контроль мероприятий по заготовке деревьев для новогодних праздников. Министерство природных ресурсов и экологии региона намерено пресекать незаконные рубки хвойных молодняков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елочный базар Марина Каширская © ИА REGNUM

«Специалистами министерства организовано ежедневное патрулирование лесов, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. На территории Новосибирской области действуют 26 мобильных групп», — сообщил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

Также будут проводиться проверки законности приобретения гражданами и юридическими лицами деревьев хвойных пород.