Новосибирск, 19 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области организован контроль мероприятий по заготовке деревьев для новогодних праздников. Министерство природных ресурсов и экологии региона намерено пресекать незаконные рубки хвойных молодняков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Елочный базар

«Специалистами министерства организовано ежедневное патрулирование лесов, в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. На территории Новосибирской области действуют 26 мобильных групп», — сообщил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

Также будут проводиться проверки законности приобретения гражданами и юридическими лицами деревьев хвойных пород.