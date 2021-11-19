Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор бывшему сотруднику регионального министерства природных ресурсов и экологии, обвиняемому в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 19 ноября.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Перед судом предстал бывший главный специалист Волгодонского межрайонного отдела управления государственного экологического надзора. Установлено, что в 2020 году чиновник потребовал от бизнесмена, занимающегося сбором, обработкой и реализацией природного камня в Белокалитвинском районе, передавать ему ежемесячно 20% от прибыли. В обмен на это деятельность предпринимателя не подвергалась проверкам.

Подозреваемый был задержан при получении взятки и арестован.

Суд приговорил бывшего чиновника к трём годам колонии общего режима и штрафу в размере 559 тысяч рублей.