Хартум, 19 ноября 2021, 14:53 — REGNUM Когда постколониальная страна, демократические традиции которой либо находятся на зачаточном уровне, или отсутствуют вовсе, выходит из-под контроля жестокой диктатуры, она редко становится демократией. Напротив, велика вероятность, что на ее территории начнет царить политический хаос, а также станут играть иностранные державы, борющиеся за стратегическое преимущество. Это произошло в Ираке после свержения Саддама Хусейна и в Ливии после Муаммара Каддафи. Уготована ли такая же судьба Судану, задается вопросом бывший глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами в статье, вышедшей 18 ноября в Project Syndicate.
Так, когда в 2019 году, в результате военного переворота, был свергнут суданский диктатор Омар аль-Башир, те же иностранные державы, которые сделали Ливию своей стратегической площадкой, увидели возможность закрепиться на перекрестке Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока. Безусловно, быстро был создан Совет суверенитета, который возглавил страну и начала процесс передачи власти гражданскому руководству. Однако в октябре генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил этот орган и арестовал гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдока. Более того, Бурхан приказал освободить из тюрьмы высокопоставленных чиновников ныне распущенной партии Национальный конгресс Башира, а также лидеров исламистов.
Такое развитие событий вызвало опасения в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, что новое руководство Судана разделяет симпатии павшего диктатора к их заклятому врагу, террористической организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), близкой Катару и Турции.
По его словам, военное руководство Судана, вероятно, стремилось защитить свой золотодобывающий, строительный и нефтяной бизнес. Организаторы переворота, вероятно, также надеются оградить себя от обвинений в международных военных преступлениях. В конце концов, Бурхан был одним из инициаторов геноцида в Дарфуре.
Но это не значит, что такие страны, как Египет, могут отдыхать спокойно. Отношения Турции с Баширом принесли важные стратегические выгоды, включая аренду на 99 лет острова Суакин, стратегически расположенного на берегу Красного моря. Хотя Турция неоднократно заявляла, что планирует использовать Суакин только в туристических целях, создание военного форпоста на острове кажется вероятным. Правительство Бурхана не только поддержит этот договор об аренде, но и дополнит его, сдав в аренду Турции огромные участки суданской земли для развития сельского хозяйства.
Одна страна, которая, кажется, в значительной степени потеряла интерес к Судану, — это Китай. В отличие от Ливии, Судан не является крупным производителем нефти. Страна потеряла этот статус, когда от нее отделился в 2011 году Южный Судан, унеся с собой 80% доказанных запасов нефти страны. Этим, вероятно, и объясняется то, почему с 2011 по 2018 год Китай предоставил Судану всего $143 млн в виде займов — намного меньше, чем почти $6 миллиардов долларов, предоставленных в основном для энергетических и транспортных проектов в период с 2003 по 2010 год.
Со своей стороны, для Израиля приход к власти Бурхана — хорошая новость, по крайней мере, теоретически, поскольку в 2020 году именно Бурхан и его соратники в вооруженных силах поддержали соглашение о признании Государства Израиль и установление официальных дипломатических отношений. В результате Судан стал пятой арабской страной, пошедший на этот шаг.
Националистические гражданские лидеры Судана были не в восторге от сделки, хотя обещание администрации президента США Дональда Трампа исключить Судан из американского списка государств, спонсирующих терроризм, несомненно, было им интересно. А воюющие стороны Судана по-прежнему остро осознают ценность Израиля как «проводника в сердце и кошелек Америки».
Такое понимание началось с Башира. Несмотря на то, что он был другом врагов Израиля, движения ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла», он также добивался внимания со стороны Израиля. Башир считал, что дипломатическая нормализация гарантирует ему поддержку США и, возможно, не даст отправить его в Международный уголовный суд. По некоторой информации, полевой командир ливийских повстанцев фельдмаршал Халифа Хафтар теперь также обратился к Израилю с аналогичными намерениями.