Мурманск, 19 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 251 человека, в том числе 130 — в областном центре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, случаи заболевания выявлены также в Североморске, Мончегорске, Кандалакшском районе, Печенгском округе, Оленегорске и других муниципалитетах. Всего на лечении находятся 17 080 жителей региона.

Выросло и число летальных исходов — за сутки ковид унес семь жизней, всего с начала пандемии — 2475.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России ковид был диагностирован у 37 156 человек.