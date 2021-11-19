Монтевидео, 19 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Национальная федерация учителей средних школ Уругвая (Fenapes) сегодня завершила 24-часовую забастовку против снижения заработной платы. Об этом пишет Prensa Latina.

Уругвай

Члены профсоюзов потребовали проведения выборов часов преподавания с гарантиями, «потому что без учителей не может быть реформы образования».

Различные членские организации мобилизовались по всей стране, и в столице Уругвая они собрались возле Университета Республики, а затем прошли маршем к штаб-квартире исполнительных властей, чтобы представить свои требования.