Каракас, , 14:07 — REGNUM Правительство Венесуэлы сообщило испанским властям о существовании террористических групп, планирующих насильственные действия против южноамериканской страны. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

«В штаб-квартире Министерства иностранных дел Венесуэлы мы вручили официальную ноту поверенному в делах Испании Рамону Сантосу с документами, подтверждающими существование в этой стране террористических банд, которые намерены напасть на государственные учреждения и нарушить неприкосновенность наших государственных служащих», — написал Пласенсия.

Ранее спецслужбы Венесуэлы нейтрализовали террористическую ячейку, которая пыталась совершить диверсию на объектах Национального избирательного совета, расположенных в штате Миранда.

В ходе операции по обеспечению безопасности в городе Мариче были арестованы четыре человека по имени Димас Гонсалес, Хосе Акунья, Франсиско Мойя и Кейнер Гутьеррес, у которых были обнаружены взрывчатые вещества и зажигательная смесь.

Правительство Венесуэлы указало на скрывающегося от правосудия Уильяма Рикардо Санчеса как на администратора и финансиста операции, который находится в Испании и руководит действиями в связи с лидером крайне правых Леопольдо Лопесом, также являющимся беженцем в этой стране.