Москва, 19 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В числе факторов, которые могут в 2022 году повлиять на стоимость нефти, новые локдауны и снятие санкций с Ирана. Об этом ИА REGNUM 19 ноября заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

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«На днях Международное энергетическое агентство опубликовало обновленные оценки спроса и предложения нефти на 2022 год. Так же, как и американское Агентство энергетической информации (EIA) и ОПЕК, МЭА оставило практически без изменений прогноз по спросу на будущий год, подняв его лишь на 0,1 млн баррелей в сутки. Все три организации ждут профицитного рынка через год по причине высоких цен. Спрос будет сдерживаться, а добыча расти не только у ОПЕК+ (по плану), но и вне картеля. Главным образом в США. Иначе говоря, спрос будет расти крайне медленно, а предложение увеличится более существенно», — сказал Коган.

Однако, как подчеркнул экономист, факторов, влияющих на цену нефти, много, они разнообразны и часто непредсказуемы.

«Только того, что мы можем представить — от новых локдаунов до снятия санкций с Ирана — достаточно, чтобы в конце 2022 года лишь посмеяться над нынешними прогнозами», — сказал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что нефть может подняться до 90 долларов за баррель.