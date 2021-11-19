Саратов, 19 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Несколько уголовных дел возбуждено в Саратовской области по фактам дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Об этом 19 ноября сообщает следственное управление СКР по региону.

Deita.ru Осужден

В городе Энгельсе в ИК-2 УФСИН России по Саратовской области утром 2 ноября 32-летний осужденный находился в коридоре во время технического осмотра камеры, в которой он содержался. Осужденный в это время нанес руками удары по рукам двоих инспекторов исправительного учреждения, а также отталкивал их руками и плечом. В отношении отбывающего наказание мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенные в отношении сотрудником места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности»).

Утром 14 ноября во время подъема в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области, расположенной в Красноармейском районе, 46-летний осужденный нанес удар кулаком в область груди сотруднику ФСИН России, который находился в исправительном учреждении с проверкой. Осужденный пытался нанести тому же сотруднику еще один удар кулаком, но тот увернулся. Удар пришелся по касательной в область шеи. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья и угроза применения насилия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»).

Вечером 16 ноября в ИК-13 УФСИН России по Саратовской области группа осужденных, находясь у ограждения территории локального отряда, высказали угрозу применения насилия в адрес осужденных, содержащихся в данном отряде, из мести за их сотрудничество с администрацией учреждения. В отношении пяти осужденных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 321 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении осужденных из мести за оказанное им содействие администрации учреждения»).

ИА REGNUM напоминает, 12 ноября около 6 часов 50 минут в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области, вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных, 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Саратовская область оказалась в центре внимания после публикации видео о пытках и сексуальном насилии осужденных в колониях.

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