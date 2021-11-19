Саратов, , 14:04 — REGNUM На территории ИК-7 УФСИН России по Саратовской области из-за отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных, велось культивирование кустов наркосодержащих растений, а также хранение наркотических средств растительного происхождения и спиртосодержащей жидкости, мобильных телефонов и гарнитуры к ним, других запрещенных для использования осужденными бытовых предметов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Колония Wallspaper.ru

В отношении должностных лиц ФКУ ИК-7 УФСИН России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, и охраняемых законом интересов общества и государства») и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий»).

ИА REGNUM напоминает, после сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии были уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН.

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