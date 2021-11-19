Москва, 19 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. «Единая Россия» поддержит поправки президента РФ о повышении прожиточного минимума и минимального размера отплаты труда (МРОТ), также фракция готова работать и над индексацией пенсий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев.

Duma.gov.ru Андрей Исаев

«Безусловно, «Единая Россия» поддержит поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума. Мы готовы работать вместе с правительством над поправками по индексации пенсий», — цитирует Исаева пресс-служба фракции.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить, что пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции.