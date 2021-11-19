Москва, 19 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Рабочая группа по подготовке законопроекта о выделении пыток в отдельный состав преступления 22 ноября обсудит концепцию документа с участием уполномоченного по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, а также руководства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и генпрокуратуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом сообщила сенатор Людмила Нарусова.

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«Последние события, когда были обнародованы ужасающие факты пыток в учреждениях СИЗО и ФСИН… К сожалению, нужно было этому произойти, чтобы появился новый импульс к тому, чтобы это все встало на рабочие рельсы», — отметила парламентарий.

В Совфеде намерены установить уголовную ответственность для должностных лиц за применение пыток. Сейчас уголовную ответственность за пытки несут только физлица.

Широкий общественный резонанс получило видео с пытками в тюремной больнице в Саратовской области.