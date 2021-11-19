Вашингтон, 19 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Сенат США 18 ноября (19 ноября по московскому времени) утвердил кандидатуру Джеффри Ховеньера на пост посла в Косово.

Petrit Daku Приштина, шоссе

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ховеньер был назначен послом президентом США Джозефом Байденом в июле 2021 года. В настоящее время посольство США в Косово возглавляет поверенный в делах Николас Джакоббе.

Ранее американский дипломат заявил, что регион Западные Балканы останется заблокирован до разрешения проблем в отношениях между Косово и Сербией. Ховеньер — карьерный дипломат, ранее служивший заместителем посла США в Анкаре, с августа 2018 по июль 2019 года он служил поверенным в делах при посольстве.

В Косово политик работал в команде Мартти Ахтиасаари, специального посланника ООН по политическому статусу Косово. В 2018 году президент Косово Хашим Тачи вручил Ховеньеру президентскую юбилейную медаль к десятилетию провозглашения независимости Косово «За вклад в свободу и независимость Косово».