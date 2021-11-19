Москва, 19 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять поправки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, по повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Поправки посвящены решению крайне важных социальных задач и, прежде всего, решению одной из главнейших задач — это борьба с бедностью», — отметил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция растет до 7,9%.

«Повышение выше чем инфляция — порядка 8,6% и более 8,13% по другому направлению. Это превышает фактически инфляционные параметры», — сказал полпред.

Комитет Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы ко второму чтению рекомендовал принять поправку о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц, а также поправку о повышении прожиточного минимума в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.