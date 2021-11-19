Тюмень, 19 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 334 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 335 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 ноября коронавирусом заразились 77 318 человек, выздоровели 60 573 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 19 ноября в регионе скончались 2634 пациента с COVID-19 (на 13 человек больше, чем днём ранее).