Москва, 19 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки, направленные на повышение социальных выплат на уровень выше инфляции, которые президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Комитет Госдумы при обсуждении проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы ко второму чтению рекомендовал принять поправку о повышении МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц, а также поправку о повышении прожиточного минимума в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

«Изменения размера МРОТ повлечет изменения ряда параметров для трансфертов в регионы», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогу Андрей Макаров («Единая Россия»).

На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) из федерального бюджета направят около 30 млрд рублей, сообщил ранее глава Минтруда Антон Котяков.