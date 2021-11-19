София, 19 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Отношения Софии и Москвы должны выйти на принципиально новый уровень, поскольку Болгария считает РФ своим политическим и экономическим партнёром. Об этом в ходе своего предвыборного выступления на Болгарском телевидении заявил кандидат в президенты республики, действующий глава государства Румен Радев.

Болгария

«Россия является важным фактором борьбы с терроризмом и гарантом безопасности в Европе и Азии, — отметил он. — Кроме того, Москва укрепляет свое финансовое влияние, Софии необходимо активное сотрудничество с российскими коллегами в указанных сферах».

По словам Радева, «Россия физически не может быть для болгар врагом, поскольку, поскольку жители республики видят в ней своего освободителя». Последнюю фразу болгарский лидер пояснять не стал.

Напомним, второй тур выборов президента Болгарии запланирован на 21 ноября. Помимо Радева, в финал избирательной гонки вышел профессор Софийского университета Анастас Герджиков.