Мадрид, 19 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта Испании приобрело картину Эль Греко «Распятие», датированную 1575−1577 годами. Об этом пишет агентство EFE.

Марина Каширская ИА REGNUM В картинной галерее

Отмечается, что сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Сама картина отправится в музей Эль Греко в Толедо.

В министерстве подчеркнули, что приобретение этой работы Доменикоса Теотокопулоса, известного всему миру как Эль Греко, является «прекрасной возможностью пополнить государственные коллекции произведением экстраординарного качества такого выдающегося художника в истории искусства».