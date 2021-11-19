Москва, 19 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Поправки, направленные на повышение социальных выплат на уровень выше инфляции, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, профильные комитеты приступили к их обсуждению в том числе при работе над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Президент РФ предложил целый ряд важнейших социальных инициатив, направленных на решение социальных вопросов, борьбу с бедностью, решение тех проблем, которые обсуждаются в обществе очень остро», — сказал Макаров.

В первую очередь, с учетом реальной инфляции предлагается повысить прожиточный минимум выше инфляции, на 8,6%, на 8% предложено увеличить МРОТ.

Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей. Также президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

«Повышение МРОТ влечет за собой увеличение большинства социальных выплат. Все эти вопросы должны быть обеспечены законом о бюджете», — сказал Макаров.

Также пенсии должны быть точно так же проиндексированы на уровень выше инфляции, вопрос также будет вынесен на рассмотрение и также будет решен, заверил парламентарий.