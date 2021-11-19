Оренбург, 19 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области за день выявили 387 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года общее число выявленных заражений в регионе составило 96 997. Оправились от болезни 81 826 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции в Оренбуржье стали 2974 человека. За последние сутки скончались 20 оренбуржцев. Стоит отметить, с 17 ноября наметилась тенденция роста суточной смертности.