Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Государственная инспекция по контролю за школьными учреждениями должна иметь возможность быстро и беспрепятственно отзывать лицензии на образовательную деятельность в тех школах, где регулярно совершаются нарушения, которые не исправляются в течение длительного времени. Об этом вечером 18 ноября в эфире телеканала SVT заявила министр образования Анна Экстрём.

Анна Экстрём Bengt Oberger

Интервью с Экстрём было записано на фоне закрытия трех частных школ в Гётеборге, в которых ходили дети из мусульманских общин. В течение многих лет Государственная инспекция по контролю за школьными учреждениями делала замечания администрациям по поводу гендерного разделения в классах и ненадлежащего ведения бухгалтерского учета. 19 ноября все три школы были закрыты.

«Не думаю, что так должно быть и впредь. Вот почему правительство внесло на рассмотрение риксдага законопроект, который предоставит право Государственное инспекции по контролю за школьными учреждениями более легко и быстрее закрывать школы, имеющие серьезные и повторяющиеся недостатки», — заявила министр.

Отметим, что одним из нарушений в работе трех школ являлось выделение времени в расписании на молитвы, которые, как оказалось, не были добровольными.