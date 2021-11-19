Москва, , 12:10 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от «дочернего» актива Минобороны России — ОАО «Государственная авиакомпания «224 Лётный отряд», которое занимается воздушными перевозами грузов. Ответчиком в споре выступает Минобороны России, с которого требуют выплаты более 13,5 млн рублей. Дело пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск подан 15 ноября 2021 года. Сумма требований составляет 13 555 127,31 рубля. Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, авиакомпания учреждена в мае 2009 года. По открытым данным, она выступала поставщиком более 50 госконтрактов на общую сумму свыше 12,8 млрд рублей. Среди заказчиков — управление делами президента РФ, госкорпорация «Роскосмос» и т.д. На сайте компании уточняется, что у неё более чем 40-летний опыт перевозок. ОАО эксплуатирует два типа самолётов — Ил-76 и Ан-124−100.