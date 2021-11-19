Москва, 19 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от «дочернего» актива Минобороны России — ОАО «Государственная авиакомпания «224 Лётный отряд», которое занимается воздушными перевозами грузов. Ответчиком в споре выступает Минобороны России, с которого требуют выплаты более 13,5 млн рублей. Дело пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск подан 15 ноября 2021 года. Сумма требований составляет 13 555 127,31 рубля. Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, авиакомпания учреждена в мае 2009 года. По открытым данным, она выступала поставщиком более 50 госконтрактов на общую сумму свыше 12,8 млрд рублей. Среди заказчиков — управление делами президента РФ, госкорпорация «Роскосмос» и т. д. На сайте компании уточняется, что у неё более чем 40-летний опыт перевозок. ОАО эксплуатирует два типа самолётов — Ил-76 и Ан-124−100.