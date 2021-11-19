Судак, Крым, 19 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В крымском Судаке пропал 12-летний мальчик — ребёнок ушёл из дома 18 ноября, домой он не вернулся. Его местонахождение неизвестно, об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Масштабные поиски мальчика ведутся в Судаке, в окрестностях города и ближайших населенных пунктах. Для организации поисковых мероприятий в Судак прибыли руководители МВД по Республике Крым, сотрудники нескольких территориальных подразделений полиции. В поиске участвуют сотрудники аппарата МВД по Республике Крым, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, Росгвардии, Следственного комитета. К розыску подключились волонтеры и местные жители.

По данным МЧС по Республике Крым, поиск ребёнка ведут 14 поисково-спасательных групп, задействовано более 200 человек и 50 единиц техники. Участниками поисково-спасательных работ уже обследовано 65 га горно-лесной местности.

Девятилетний мальчик ушёл из дома 18 ноября. Был одет в спортивные брюки, серую светлую кофту, шапку черную с рыжей лапой, жилетку, обувь черного цвета.