Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Решение о переводе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику может быть принято уже сегодня. Об этом 19 ноября сообщил журналистам депутат парламента республики, экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

Он с рядом других депутатов прибыл в тюрьму после сообщений о резком ухудшении состояния здоровья бывшего грузинского лидера.

«Запланированы консультации, на которых врачи распишут, какие исследования и процессы нужны для точной диагностики, — сказал депутат. — Если исследования можно провести на месте, они будут проведены, если нет, то пациента переведут».

Сергеенко отметил, что решение о переводе Саакашвили в клинику будут приниматься только на основании медицинских показателей и оснащения тюремной больницы, где он находится. Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, который также прибыл в тюрьму отметил, что «лучшим решением» для Саакашвили будет, если он прекратит голодовку.

Ранее личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили нужно поместить в такую клинику, где есть можно сделать обследование мозга с помощью МРТ.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. В ноябре он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасаются попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.

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