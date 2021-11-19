Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Спасательное судно Guardamar Polimnia спасло в 216 километрах к югу от Гран-Канарии дрейфующий парусный ял с 40 жителями Северной Африки на борту. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на представителя спасательной службы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам собеседника агентства, двое из нелегальных мигрантов погибли, а ещё двое будут срочно эвакуированы на вертолете.

Это уже третий дрейфующий ялик с погибшими на борту, обнаруженный в течение недели на Канарском побережье. Всего в трёх указанных случаях обнаружения парусного судна погибло 13 человек, все они — мужчины из Северной Африки.