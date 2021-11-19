Симферополь, 19 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Около 13 тыс. тонн овощей получено крымскими аграриями в теплицах, данные опубликованы 119 ноября пресс-службой правительства Республики Крым.

Помидоры

Как сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, аграрии почти на тысячу тонн перевыполнили план по сбору овощей закрытого грунта.

«В 2021 году крымские аграрии собрали больше овощей закрытого грунта, чем в прошлом за счет увеличения производства томатов», — отметил вице-премьер.

Больше всего овощей получено в хозяйствах в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Добавим, что в 2020 году в крымских теплицах было получено чуть менее 11 тыс. тонн овощей.