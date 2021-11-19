Ереван, , 11:12 — REGNUM Страны ЕАЭС в рамках борьбы с эпидемией коронавируса должны обеспечить выпуск стратегически важных лекарственных препаратов. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов», — заявил Мишустин.

«Мы утвердим соответствующий план мероприятий на ближайшие три года. Безопасные эффективные лекарства должны стать в равной степени гражданам пятёрки», — указал он.

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