Москва, , 10:50 — REGNUM Гражданскому обществу России необходимо всерьез задуматься над созданием своего собственного телевидения и параллельных информационных систем, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

«Понимаете, какие-то мои передачи запрещал YouTube, а какие-то не запрещал. Но я считаю, что YouTube не только как американский ресурс, но и вообще, как чей-то частный ресурс имеет право делать все, что он захочет. Каждый человек — кузнец своего счастья… Когда речь идет о каких-нибудь ресурсах СМИ, которые заняли уж очень жесткую линию по поводу вакцинации «даешь-даешь-даешь-даешь», то это их право. Это их позиция. Я не отношусь к этому ни с какими восклицаниями. Но почему, собственно говоря, надо спасать отечество на ресурсах, занятых чем-то другим? Тут надо проявлять гибкость позиции, абсолютное уважение с теми, с кем ты взаимодействуешь, абсолютную дистанцированность, потому что, когда твоя позиция слишком сильно отходит от позиции каких-то других людей, избыточная коммуникация с ними проблематизирует твою позицию, зачем», — заявил Кургинян.

Поэтому, как бы не было трудно, но нужно строить свои собственные альтернативные системы, отметил эксперт, добавив, что это вовсе не невозможно. В связи с этим, нужно строить с свое телевидение, очень хорошо подумав и взвесив все очень хорошенько. В противном случае, выходит так, будто бы ты сам призываешь других что-то делать, а сам этого не делаешь, объяснил политолог.