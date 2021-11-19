Ереван, 19 ноября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В ходе боёв на армяно-азербайджанской границе, которые произошли на этой неделе, погибли шесть военнослужащих ВС Армении. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным военного ведомства, известны имена одного старшего лейтенанта и четверых военнослужащих контрактной службы. Личность ещё одного погибшего устанавливают.

«При посредничестве российской стороны ведётся интенсивная работа по возвращению тех, кто попал в результате боевых действий в плен, а также поиск пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Ранее в минобороны Армении сообщили об одном погибшем, 13 пленных и 24 пропавших без вести. В Азербайджане сообщили о семерых погибших военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.