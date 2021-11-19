Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо перевести в клинику, где есть аппарат МРТ. Об этом в ночь на 19 ноября заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас был невролог, который поставил очень неприятный диагноз, заслуживающий большого внимания. Нужен перевод в поликлинику с МРТ с высокой детализацией. Это оборудование, которое позволит нам изучать состояние его мозга», — сказал Кипшидзе.

Врач сообщил, что такие аппараты есть только в нескольких поликлиниках в Тбилиси. Об этом он сказал депутатам парламента от правящей партии «Грузинская мечта», которые прибыли в тюрьму, Дмитрию Хундадзе, Давиду Сергеенко и Михаилу Сарджвеладзе. Политики не сказали своего окончательного решения.

Кипшидзе также прокомментировал предположения, которые высказывали грузинские СМИ, о возможном переводе Саакашвили в военный госпиталь в Гори. Врач считает, что этот вариант не подходит для голодающего экс-президента.

«Горийская клиника для этого не подходит, в ней нет необходимого Михаилу Саакашвили оборудования. И господину президенту необходимо около 25 специалистов, в основном из Тбилиси. Я считаю, что это полная чушь», — заявил Кипшидзе.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасается попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.

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