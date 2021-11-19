Тбилиси, 19 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо перевести в клинику, где есть аппарат МРТ. Об этом в ночь на 19 ноября заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«У нас был невролог, который поставил очень неприятный диагноз, заслуживающий большого внимания. Нужен перевод в поликлинику с МРТ с высокой детализацией. Это оборудование, которое позволит нам изучать состояние его мозга», — сказал Кипшидзе.

Врач сообщил, что такие аппараты есть только в нескольких поликлиниках в Тбилиси. Об этом он сказал депутатам парламента от правящей партии «Грузинская мечта», которые прибыли в тюрьму, Дмитрию Хундадзе, Давиду Сергеенко и Михаилу Сарджвеладзе. Политики не сказали своего окончательного решения.

Кипшидзе также прокомментировал предположения, которые высказывали грузинские СМИ, о возможном переводе Саакашвили в военный госпиталь в Гори. Врач считает, что этот вариант не подходит для голодающего экс-президента.

«Горийская клиника для этого не подходит, в ней нет необходимого Михаилу Саакашвили оборудования. И господину президенту необходимо около 25 специалистов, в основном из Тбилиси. Я считаю, что это полная чушь», — заявил Кипшидзе.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасается попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.