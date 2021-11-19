Саакашвили нужно перевести в клинику для исследования мозга — врач
Тбилиси, 19 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо перевести в клинику, где есть аппарат МРТ. Об этом в ночь на 19 ноября заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.
«У нас был невролог, который поставил очень неприятный диагноз, заслуживающий большого внимания. Нужен перевод в поликлинику с МРТ с высокой детализацией. Это оборудование, которое позволит нам изучать состояние его мозга», — сказал Кипшидзе.
Врач сообщил, что такие аппараты есть только в нескольких поликлиниках в Тбилиси. Об этом он сказал депутатам парламента от правящей партии «Грузинская мечта», которые прибыли в тюрьму, Дмитрию Хундадзе, Давиду Сергеенко и Михаилу Сарджвеладзе. Политики не сказали своего окончательного решения.
Кипшидзе также прокомментировал предположения, которые высказывали грузинские СМИ, о возможном переводе Саакашвили в военный госпиталь в Гори. Врач считает, что этот вариант не подходит для голодающего экс-президента.
«Горийская клиника для этого не подходит, в ней нет необходимого Михаилу Саакашвили оборудования. И господину президенту необходимо около 25 специалистов, в основном из Тбилиси. Я считаю, что это полная чушь», — заявил Кипшидзе.
Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Он согласился ее прекратить, если его переведут из тюремной больницы в гражданскую клинику. Власти в этом отказывают, заявляя, что опасается попыток освободить экс-президента. Вечером 18 ноября Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию. По последним данным, состояние бывшего президента стабилизировалось.