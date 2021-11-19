Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM В Екатеринбурге начал работать сервис «Советский модернизм Свердловска». Выход проекта приурочен к историческому дню рождения Екатеринбурга, который отмечают 18 ноября, сообщают СМИ.

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Советский плакат

Сервис поможет свердловчанам узнать больше об архитектуре города. В частности, зданий 1965−1991 годов постройки. Авторы отмечают, что карта и каталог зданий советского модернизма пока не заполнены полностью. На сайте отсутствуют архивные данные. Однако, работа над проектом будет продолжаться. В скором времени горожане смогут увидеть фото старинных зданий советского модернизма и прочитать интервью архитекторов, которые осуществляли строительство объектов в эту эпоху

Проект поддержали архивы, музеи и институты. Они разрешили исследователям работать со своими архивными финалами. Горожане также имеют возможность оказать поддержку проекту. Они могут предоставить информацию об архитекторах, готовых дать интервью.