Ульяновск, 19 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области на фоне снижения заражения коронавирусом будут усилены санитарные меры на общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салон автобуса

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В министерстве транспорта заявляют, что салоны маршруток обрабатывают дважды в день хлорсодержащими растворами сами водители, автобусы дезинфицируют после каждого рейса, а в трамвайном депо днём и вечером обрабатывается до 60 трамваев.

На автовокзале в Ульяновске санитарные работы проводятся ежечасно в зале ожидания и зонах возле касс. Власти сообщают, что пассажиры, у которых нет медицинских масок, могут обратиться к водителю с просьбой их предоставить.

Исполняющий обязанности министра транспорта Евгений Лазарев отметил, что работы регистрируются в журналах по дезинфекции и заверил, что запаса антисептиков достаточно. В ведомстве также напоминают перевозчикам, что дезинфекцию должны проводить «специально обученные люди сертифицированными дезинфицирующими средствами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 105 412 случая заражения коронавирусом, победили болезнь 95 242 пациента, скончались 3209 жителей.