Москва, 19 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Научное сообщество понимает, что именно вакцинированные люди более склонны порождать мутантные штаммы нового коронавируса, но вся бюрократическая система заявляет ровно противоположное, принуждая к поголовной вакцинации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

13 октября 2021 года на израильском информационном ресурсе Pulce of Israel вышло интервью эпидемиолога из Йельскогоуниверситета Харви Риша, которое называется «Обязательная вакцинация: вакцинированные — невакцинированные. Кто кого должен бояться».

Журналист спросил Риша, существует ли какая-либо эпидемиологическая информация, которая бы доказывала позицию, что всем стоит бояться невакцинированных. То есть, чтобы вакцинированные боялись невакцинированных.

Кургинян отметил, что ежедневно можно видеть новые обращения то директоров похоронных бюро, то руководителей определенных региональных больниц в Нью-Йорке или где-либо еще о том, что именно происходит и какое соотношение между вакцинированными и невакцинированными, которое не в пользу вакцинированных. Тогда возникает вопрос, зачем все осуществляется именно таким образом.

«Что это за табун? Если кто-то думает, что я могу только общаться с медведями, енотовидными собаками и прочими очаровательными существами, которые ходят в лесах Костромской области, и ни с кем больше я не общаюсь, ну и еще мои коммунары, то это глубокое заблуждение. Во-первых, среди моих коммунаров — люди, повторяю, получавшие образование в разных странах мира, кандидаты наук, авторитетные врачи, во-вторых, мой круг общения гораздо шире. И люди, которые, в отличие от меня, сильно придавлены плитами вхождения в систему по принципу noblesse oblige (положение обязывает), из них все рвется, когда они встречаются конфиденциально. И рвется прежде всего из них научная информация, а это военные, в том числе которые занимались боевыми вирусами», — заявил Кургинян.

Оговорив это, политолог обратил внимание на то, что сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории, являющейся одной из шести национальных лабораторий министерства энергетики США, возмущены тем, что их принуждают вакцинироваться, в связи с чем подали в суд. В связи с этим картина с массовой и поголовной вакцинацией выглядит еще более интересно.