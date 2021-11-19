Москва, 19 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Российские вакцинаторы и разработчики «Спутник V» говорят одно для авторитетных западных журналов и изданий и ровно противоположное российской аудитории, при этом продвигая по сути усиление нового коронавируса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Цитата из видео. kremlin.ru
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

Политолог отметил, что микробиолог и директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург публикуется не только в уважаемом журнале Lancet, но также в не менее авторитетном журнале Vaccines, где 12 июня текущего года вышла статья, подписанная 30 авторами, являющимися разработчиками «Спутник V», включая самого Гинбурга

«Становится очевидно, что в условиях растущего коллективного иммунитета, вырабатывающегося в результате перенесенного заболевания и вакцинации, численность вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в RBT и S-белке будет быстро расти», — говорится в статье.

Эксперт обратил внимание на то, что, когда ранее он уже оглашал «примитивную как дважды два четыре» мысль о том, что вирус, как и всякая регулируемая живая система, оптимизирует среду своего распространения, ему начали издевательски отвечать, мол «а еще у него есть штаб и высшая нервная деятельность». Теперь же он предложил заявить то же самое Гинцбургу и его авторам, на которых отвечающие молятся.

«Они тут прямо говорят, что в условиях растущего иммунитета будут расти мутации. То есть, будут новые волны, а потом новые волны. Они это не сказали, я это выдумал? Нужно одно говорить здесь в русских изданиях, а другое в авторитетных научных изданиях зарубежных? Что это все такое?», — продолжил Кургинян.

Далее он привел заявление 28 сентября в журнале Forbes, сделанное одним из разработчиков вакцины «Спутник V» Инной Должиковой, которая подтвердила связь распространения новых вариантов вируса с вакцинацией.

«Нужно понимать, что вирусу тоже хочется жить, и если он видит, что не может нас заразить, поскольку в нас есть антитела, которые его блокируют, то он будет мутировать, чтобы выживать. Он будет мутировать, чтобы заразить нас и размножиться», — заявила Должикова.

Кургинян добавил, что в научных статьях, публикуемых в научных журналах и в интервью иностранным СМИ, вакцинаторы признают тот факт, что вакцинация является одной из причин появления новых штаммов, которые могут быть опаснее прародителя. При этом они же указывают и другую причину — наличие антител у переболевших, намекая, что штаммы, в том числе и опасные будут появляться.

«Значит выбранная стратегия чем занимается? Она занимается усилением, а это никак не соотносится с тем, что я в виде скромных размышлений по поводу биологической войны сказал? Ну так же нельзя? Это образованное русское общество, которое читает не только школьные учебники. Я каждую ночь читаю иммунологию, молекулярную биологию, генетику, ну, потому что я не хочу попасть впросак. И нас много. Ну так зачем так-то, в чем идея?»

Напомним, что 13 ноября Гинцбург комментируя введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте, заявил, что эта мера способна предотвратить появление значимых мутаций вируса, потому что непривитые не смогут передавать вирус.

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — заявил Гинцбург.

Это высказывание прямо противоречит тому, что было сказано тем же Гинцбургом и его командой в уважаемых научных западных журналах и изданиях. Ведь, согласно его же исследованиям, вирус мутирует именно в среде привитых и переболевших, но никак не в среде не имеющих антител или прививок.