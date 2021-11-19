Москва, 19 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Российские вакцинаторы и разработчики «Спутник V» говорят одно для авторитетных западных журналов и изданий и ровно противоположное российской аудитории, при этом продвигая по сути усиление нового коронавируса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

Политолог отметил, что микробиолог и директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург публикуется не только в уважаемом журнале Lancet, но также в не менее авторитетном журнале Vaccines, где 12 июня текущего года вышла статья, подписанная 30 авторами, являющимися разработчиками «Спутник V», включая самого Гинбурга

Эксперт обратил внимание на то, что, когда ранее он уже оглашал «примитивную как дважды два четыре» мысль о том, что вирус, как и всякая регулируемая живая система, оптимизирует среду своего распространения, ему начали издевательски отвечать, мол «а еще у него есть штаб и высшая нервная деятельность». Теперь же он предложил заявить то же самое Гинцбургу и его авторам, на которых отвечающие молятся.

«Они тут прямо говорят, что в условиях растущего иммунитета будут расти мутации. То есть, будут новые волны, а потом новые волны. Они это не сказали, я это выдумал? Нужно одно говорить здесь в русских изданиях, а другое в авторитетных научных изданиях зарубежных? Что это все такое?», — продолжил Кургинян.

Далее он привел заявление 28 сентября в журнале Forbes, сделанное одним из разработчиков вакцины «Спутник V» Инной Должиковой, которая подтвердила связь распространения новых вариантов вируса с вакцинацией.

Кургинян добавил, что в научных статьях, публикуемых в научных журналах и в интервью иностранным СМИ, вакцинаторы признают тот факт, что вакцинация является одной из причин появления новых штаммов, которые могут быть опаснее прародителя. При этом они же указывают и другую причину — наличие антител у переболевших, намекая, что штаммы, в том числе и опасные будут появляться.

«Значит выбранная стратегия чем занимается? Она занимается усилением, а это никак не соотносится с тем, что я в виде скромных размышлений по поводу биологической войны сказал? Ну так же нельзя? Это образованное русское общество, которое читает не только школьные учебники. Я каждую ночь читаю иммунологию, молекулярную биологию, генетику, ну, потому что я не хочу попасть впросак. И нас много. Ну так зачем так-то, в чем идея?»

Напомним, что 13 ноября Гинцбург комментируя введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте, заявил, что эта мера способна предотвратить появление значимых мутаций вируса, потому что непривитые не смогут передавать вирус.

Это высказывание прямо противоречит тому, что было сказано тем же Гинцбургом и его командой в уважаемых научных западных журналах и изданиях. Ведь, согласно его же исследованиям, вирус мутирует именно в среде привитых и переболевших, но никак не в среде не имеющих антител или прививок.