Абботсфорд, Канада, , 06:53 — REGNUM Материальный ущерб от наводнения, вызванного проливными дождями в Канаде, составит около $1млрд. Об этом 8 ноября, сообщает The Globe and Mail.

Наводнение Aufgang

Такую сумму назвал мэр канадского города Абботсфорда Генри Браун в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали высокопоставленные канадские чиновники. Как отметил Браун, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Британская Колумбия Джон Хорган заверили его о всяческой поддержке в восстановлении города после удара стихии.

В настоящее время большая часть сельхозугодий города Абботсфорда оказалась под водой из-за подъёма воды в реках, вызванного сильными дождями. При этом метеорологи вновь прогнозируют сильные ливни на следующей неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС на западе Канады из-за наводнения, вызванного проливными дождями.

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