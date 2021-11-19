Кадис, Испания, 19 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Бессрочная забастовка в металлургическом секторе Кадиса продолжается после очередного провала переговоров между работодателями и профсоюзами. Об этом сообщили агентству EFE профсоюзные источники.

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На встрече, которая началась 18 ноября в 18:00 и закончилась 19 ноября почти в два часа ночи, представители CCOO и UGT и Федерации металлургических компаний Кадиса (FEMCA) не смогли прийти к соглашению.

Таким образом, забастовка металлургов в Кадисе, которая началась 16 ноября, будет продолжена.