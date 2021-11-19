Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Российский газопровод «Северный поток — 2» будет гарантированно уничтожен в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Об этом 18 ноября в статье для Bloomberg заявил журналист Леонид Бершидский.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

По словам Бершидского, «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае полномасштабного вторжения России на Украину, а «менее масштабная операция» России сдвинула бы сроки ввода в эксплуатацию газопровода, что было бы на руку Вашингтону. США в таком случае выиграли бы время и получили бы убедительные аргументы в пользу своей кампании против российского газопровода, которая сейчас практически проиграна.

При этом Бершидский отмечает, что Москве невыгодно «развязывание войны», так как она заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой. Однако, пока сертификация газопровода не завершена, Россия, по словам Бершидского, находится «в некотором смысле на крючке» и не будет совершать резких шагов. В отношении Украины Россия, по мнению журналиста, придерживается политики «стратегического терпения», которое основано на идее дождаться, пока в Киеве провалятся все антироссийские политические течения, а украинцы разочаруются отношением к ним США и Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве заявили о шансе не допустить запуска «Северного потока — 2» на полную мощность.