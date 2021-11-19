Тегеран, 19 ноября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Уроки вождения» режиссера Марзие Риахи награжден на Международном фестивале короткометражных фильмов Landau — La.Meko. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 ноября.

Иранский короткометражный фильм режиссера Марзие Риахи получил главный приз Международного фестиваля короткометражных фильмов Landau — La. Meko в городе Ландау на юго-западе Германии.

Фильм рассказывает историю молодой девушки по имени Бааре, которая, согласно иранским законам, обязуется ходить на уроки по вождению с мужчиной из числа своих родственников, чтобы она и ее инструктор-мужчина не находились в машине одни.

Ранее иранский фильм завоевал награду на 21-м Международном кинофестивале «Глазами женщин» (TWE) в США, специальную награду жюри на 13-м кинофестивале за права женщин (FIWOM) в Южной Корее, а также награду за лучший рассказ на 42-м кинофестивале Big Muddy (США).