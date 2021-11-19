Вашингтон, , 04:11 — REGNUM США, Канада и Мексика должны объединить свои силы в борьбе с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал американский лидер Джозеф Байден в ходе трёхстороннего саммита на высшем уровне, об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Президент США отметил, что трём странам североамериканского континента следует объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса и сдерживания климатического кризиса. Также Байден отметил важность партнёрства трёх стран в осуществлении инклюзивного экономического восстановления и урегулировании проблемы беспрецедентной миграции.

Президент США добавил, что будущее Северной Америки необходимо строить на общих сильных сторонах трёх стран. Также Байден заявил о важности совместной работы в обеспечении цепочек поставок и в борьбе с киберпреступностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила встречи лидеров США и России.

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