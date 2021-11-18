Балтийск, Калининградская область, 19 ноября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. На Балтийском флоте ревакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник-V» полностью прошли 90% военнослужащих. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Вакцинация

пресс-служба ЗВО «Прививку делают как в медицинских учреждениях флота, так и выездными бригадами с темпом от 200 до 500 человек в сутки».

Отмечается, что в медучреждениях флота ревакцинацию проходят не только военнослужащие и гражданский персонал, но и все, кто к ним приписан — члены семей, военные пенсионеры и другие.

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Всего на Балтийского флота от коронавируса привились уже более 40 тысяч человек. Для тех, кто прошёл вакцинацию весной этого года, наступает срок ревакцинации. Также прививаются недавно прибывшие на службу новобранцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южном военном округе (ЮВО) ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 64 тысяч военнослужащих.