Москва, 19 ноября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РФ, музыкант и певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в Москве. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар

Пожар произошёл в одной из квартир дома, расположенного на ратной улице. Общая площадь пожара составила 10 кв. м. Горела мебель и личные вещи жильцов. Один человек был спасён при пожаре и передан медикам.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. Пожар был оперативно ликвидирован, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих детей при пожаре в Астраханской области.