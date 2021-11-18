Сакатекас, Мексика, 19 ноября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек погибли в результате массового убийства, совершенного неизвестными в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Об этом 18 ноября сообщила на своем сайте комиссии по вопросам поддержания мира и безопасности в регионе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Преступление произошло в муниципалитете Куаутемок. Тела девяти человек были подвешены под пешеходным мостом над федеральной трассой. Кроме того, тело десятой жертвы было обнаружено непосредственно дороге. Начато опознание погибших. Ни одна из местных криминальных группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в штате Халиско на западе Мексики произошло убийство одиннадцати человек, в том числе одного подростка.