Глазго, Великобритания, 19 ноября 2021, 00:16 — REGNUM 18 ноября шотландский футбольный клуб «Глазго Рейнджерс» объявил о назначении нидерландского специалиста Джованни ван Бронкхорста на пост нового главного тренера основной команды.

Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
Biser Todorov

11 ноября бывший главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард перешел на альтернативную должность в «Астон Виллу». Клуб АПЛ выкупил у шотландского клуба контракт специалиста за 3 миллиона евро.

Последним клубом Джованни ван Бронкхорста был китайский «Гуанчжоу Фули».

После тринадцати туров шотландского Премьершипа «Глазго Рейнджерс», набрав тридцать очков, идет на чистом первом месте в турнирной таблице чемпионата.