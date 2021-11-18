Глазго, Великобритания, 19 ноября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. 18 ноября шотландский футбольный клуб «Глазго Рейнджерс» объявил о назначении нидерландского специалиста Джованни ван Бронкхорста на пост нового главного тренера основной команды.

Biser Todorov Стивен Джеррард

11 ноября бывший главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард перешел на альтернативную должность в «Астон Виллу». Клуб АПЛ выкупил у шотландского клуба контракт специалиста за 3 миллиона евро.

Последним клубом Джованни ван Бронкхорста был китайский «Гуанчжоу Фули».

После тринадцати туров шотландского Премьершипа «Глазго Рейнджерс», набрав тридцать очков, идет на чистом первом месте в турнирной таблице чемпионата.