Белград, 19 ноября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Белград и Санкт-Петербург намерены сотрудничать по широкому спектру вопросов, начиная от городского управления, внедрения новых жилищно-коммунальных технологий и плоть до образования и молодежного сотрудничества. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов после встречи с мэром Белграда Зораном Радойичичем 19 ноября.

ZlatanJovanovic Белград

Кроме того, Беглов и Радойичич обсудили возможность совместных инициатив в развитии транспорта, городской инфраструктуры, здравоохранения, информационных технологий, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов особо поблагодарил мэра сербской столицы за сохранение исторической правды, отметив, что у России и Сербии единые подходы в этом вопросе.

Напомним, что делегация Санкт-Петербурга в Белграде присутствовала на открытии памятника русскому военачальнику и святому Русской и Сербской православной церкви Александру Невскому.