София, , 23:38 — REGNUM Россия не может быть врагом Болгарии, Софии и Москве необходим диалог, заявил 18 ноября болгарский президент Румен Радев в эфире Bŭlgarska natsionalna televiziya.

Владимир Путин с президентом Болгарии Руменом Радевым на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Kremlin.ru

В ходе дебатов со своим оппонентом второго тура президентских выборов — ректором Софийского университета Анастасом Герджиковым — Радев заявил, что, хотя Россию не следует рассматривать как образец для Болгарии, она не может быть и врагом болгар, ведь Россия для болгар — освободитель от нацистов.

Радев «В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия — ЕС нарушен, находится в критическом состоянии».

Болгарский лидер добавил, что встреча ЕС — Россия на высшем уровне так и не состоялась, хотя она необходима, и что американское руководство ведёт переговоры с Россией, как бы не замечая интересов ЕС, не считаясь с ними.

Выразив мнение, что отношения Москвы и Брюсселя очень непростые, Радев добавил:

«Во внешней политике нужен прагматизм, а санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы».

При этом президент Болгарии уточнил, что «в настоящей момент Крым — русский».

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